Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Más de 3 heridos tras accidente de tránsito: un carro se estrelló contra un paradero de buses

Más de 3 heridos tras accidente de tránsito: un carro se estrelló contra un paradero de buses

El sospechoso primero colisionó con su Audi en un semáforo contra otros dos vehículos y después siguió conduciendo, para embestir después a tres personas que aguardaban en una parada de bus.

Foto: captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

