La oposición venezolana dice estar más unida que nunca

"La Unidad, de manera unitaria y sin excepciones, ha dejado claro ante los venezolanos y ante el mundo que el único diálogo que se acepta hoy en Venezuela es el diálogo de los votos como único camino para destrabar la crisis y restablecer la democracia hoy secuestrada en Venezuela", dice una carta abierta de la MUD dirigida al papa.



"En esto, de nuevo, querido Padre, no hay divisiones ni desunión en la Unidad venezolana", continúa el texto, en el que también señalan que se encuentran unidos en cuanto a sus propósitos y acciones.



La MUD asegura que la última evidencia de su unión "es el reciente manifiesto, firmado por unanimidad y sin excepción alguna por todos los partidos políticos de la Unidad esta misma semana".



En ese manifiesto se señalan los objetivos entre los que destacan que "se restituya de manera inmediata el ejercicio del derecho a las elecciones, con un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial apegado a la ley, con la participación de los líderes políticos que están presos o inhabilitados y con observadores internacionales".



Piden además que "se activen los distintos mecanismos que permite la Constitución la celebración de una elección presidencial anticipada este mismo año 2017", pues consideran que el mandatario Nicolás Maduro ha roto el hilo constitucional del país.



En el manifiesto también solicitan el establecimiento de un cronograma electoral para los comicios de gobernadores y alcaldes; que se permita la activación de un canal humanitario para el ingreso de medicinas y alimentos; que se liberan los políticos presos y se desarme y desmovilice a "las fuerzas paramilitares".



La MUD también demanda el respeto a la Asamblea Nacional (AN Parlamento) "como poder independiente" y que se le "devuelvan las competencias usurpadas por el Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia".



En la carta, la MUD agradece al papa su preocupación por Venezuela y señala que además de estar unidos "con respecto a estas demandas y acciones", y con respecto de su afirmación "sobre la necesidad de un diálogo con condiciones, la Unidad ha hecho suyos los planteamientos del Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin".



En ese sentido, la coalición dice que Parolin ha señalado como necesario que para cualquier diálogo futuro se debe cesar "la represión militar" en las "manifestaciones pacíficas", se debe reconocer a la AN; se deben liberar a los políticos presos y debe haber la facilitación de una "ayuda humanitaria internacional".



La alianza opositora asegura que los venezolanos se sienten "defraudados" por haber tenido "un diálogo sin resultados, en el cual la intención gubernamental ha sido más propagandística que sustancial".



El papa Francisco consideró el sábado que un nuevo intento de facilitación del diálogo político en Venezuela, como en el que recientemente ha participado el Vaticano, debe producirse en "condiciones muy claras".



En ese pronunciamiento indicó que "parte de la oposición no quiere esto, que es curioso, la misma oposición está dividida y por otro lado parece que los conflictos se agudizan más, pero hay algo en movimiento, hay algo en movimiento".