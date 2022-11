La secta sexual que era liderada por hijos de presidentes, actores y famosos

Nxivm era una organización de autoayuda creada en 1998. Hace dos años entró en el ojo público luego de que varias mujeres denunciaran que eran sometidas a diferentes abusos psicológicos y físicos, como marcarlas con las iniciales del ‘líder’ en su cuerpo.

La organización tenía sede en Albany, Nueva York y diferentes sedes más pequeñas en todo Estados Unidos, Canadá y México.

El ‘líder’ de dicha organización era Keith Raniere, quien en 2018 fue acusado formalmente por tráfico sexual. Los hombres y mujeres que hicieron parte de esta secta aseguraron que Raniere era un hombre manipulador que tenía sexo con sus seguidoras y obligaba a las mujeres a hacer dietas extremas para que tuvieran el físico que a él le parecía atractivo.



Ahora, se conoció uno de los videos que muestran precisamente esos rituales donde eran marcadas con las iniciales de Raniere las mujeres que hacían parte de Nxivm.

#DespiertaConLoret con @CarlosLoret presenta imágenes inéditas de una de las ceremonias de la organización NXIVM para marcar mujeres como ganado con las iniciales del líder Keith Raniere. pic.twitter.com/wKXL4diCv0 — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) May 23, 2019

En las imágenes se puede ver cómo varias personas sostenían de pies y manos a una mujer desnuda a la que iban a marcar.



La mujer que aparece en el video es Sarah Edmondson, quien en el 2017 denunció a través del periódico The New York Times las atrocidades a las que muchas de ellas eran sometidas.



Edmondson admitió que en el momento en que aparece siendo marcada había dado su consentimiento e, incluso, dijo que las mujeres que pasaban por esto tenían que decir “por favor márcame, sería un honor que quiero portar por el resto de mi vida”, lo que sellaba el ‘pacto’ con la organización.

Se conoció, además, que para ser aceptadas debían entregar a su ‘ama’, o reclutadora, fotografías de ellas desnudas o material comprometedor, con esto, se les advertía que no debían contar acerca de Nxivm o podrían divulgar aquel contenido.



Recientemente se conoció que seis mexicanos formaban parte de la organización, quienes se dedicaban al tráfico sexual y la esclavización de mujeres, entre ellos Emiliano Salina, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco, fundador de la empresa de medios Grupo Reforma.



De acuerdo con la publicación del periódico The New York Times , Ana Cristina Fox, hija del expresidente Vicente Fox Quesada, también hace parte de la lista de acusados.



A propósito de esto, Fox, a través de su cuenta de Twitter, tildó de calumnias las acusaciones que se hacen en contra de su hija Ana Cristina.

Es muy doloroso para un padre,ver como se calumnia a una hija.

Mi querida AnaCristina esta formada en valores y virtudes; en el respeto y la dignidad.

Rechazo enérgicamente tan viles calumnias en su contra. https://t.co/7LcivPShQg — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 26, 2019

Otros implicados son Loreta Garza, Daniela Padilla, Camila Fernández, Mónica Durán, Lauren Salzman, quien fue amante de Raniere, Nicky Klein y Allison Mack, la recordada actriz que interpretó a Chloe Sullivan en la serie ‘Smallville’.



Mack fue acusada de reclutar mujeres y, además, forzarlas a tener sexo con Raniere. La actriz de 36 años se declaró culpable de dos cargos de asociación para delinquir en abril de este año ante el tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York.



Investigaciones recientes revelaron que Mack intentó reclutar a la actriz Emma Watson a través de redes sociales, en las cuales pretendía contactar otras artistas para Nxivm.



“Soy una actriz como tú y estoy involucrada en un increíble movimiento de mujeres que creo que te gustaría”, le escribió Mack a Watson.



Sin ninguna respuesta por parte de Watson, Mack le escribió un segundo mensaje que decía: “participo en un movimiento único de desarrollo humano y de mujeres del que me encantaría hablarte”. Este último tampoco fue respondido.



También se conoció que la actriz intentó contactar por los mismos medios a la cantante Kelly Clarkson, a quien le escribió: “Escuché que eres una fanática de ‘Smallville’, ¡también soy una fan tuya! Me encantaría hablar alguna vez”, sin embargo, Clarkson no respondió el mensaje.



Allison Mack se enfrenta a un máximo de 40 años de prisión, 20 por cada cargo. La audiencia será el próximo 11 de septiembre.



El juicio contra Keith Raniere continuará el próximo 28 de mayo en la Corte Federal del distrito este en Brooklyn, Nueva York.



Las audiencias continuarán en los próximos meses y se espera que a medida que avancen los juicios, más víctimas puedan contar su testimonio.