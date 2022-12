La situación económica de Venezuela todavía puede ser peor: Fitch Ratings

Declarada en default parcial por dos agencias calificadoras, Venezuela tiene que firmar el miércoles un acuerdo para reducir el peso de su deuda con Rusia, uno de sus principales acreedores que aporta también su apoyo a un aliado estratégico, pero sin sacarlo del atolladero.



Ahogada por la caída de los precios económicos y las sanciones estadounidenses, Venezuela busca reestructurar su deuda exterior, estimada en 150.000 millones de dólares.



Una de las agencias que rebajó su calificación fue Fitch Ratings, por lo que Blu Radio se comunicó con Richard Francis, analista principal para Venezuela de la calificadora, para analizar las consecuencias de la decisión.



“Nosotros pusimos a Venezuela en default por falta de pagos de interés de bonos soberanos. Ese proceso de default quiere decir que el Gobierno no está pagando sus compromisos, sobre todo compromisos de bonos de inversionistas de todo el mundo”, explicó.



Dijo que es difícil decir la manera en que se afectará la situación económica de Venezuela. El país está sufriendo por las políticas económicas malas del Gobierno de la última década, “entonces ahora el país no tiene la plata para pagar sus compromisos y eso puede ser un poco peor todavía”.



La agencia Fitch Ratings expresó que tomó la iniciativa de rebajar la nota porque “los tenedores de bonos no recibieron el pago de intereses sobre títulos de la deuda soberana de Venezuela" más allá del período de gracia que finalizó el lunes”.



De acuerdo con Fitch, esa deuda de largo plazo en denominación extranjera se encontraba con nota "C", que la agencia utiliza para bonos de "excepcional riesgo" y para los que "el default es inminente o inevitable", de acuerdo con sus propias definiciones operacionales.



La rebaja de las calificaciones ocurrió después de una reunión el lunes entre el gobierno y acreedores, a quienes no ofreció un plan concreto para renegociar la deuda soberana y de PDVSA, de unos 150.000 millones de dólares en total.



Con reservas internacionales de 9.681 millones de dólares, Venezuela debe pagar en lo que resta del año unos 1.470 millones de dólares y en 2018 más de 8.000 millones.



