Ladrón intentó robar un colegio y terminó atrapado en una ventana; bomberos tuvieron que rescatarlo

Lo que parecía un robo silencioso durante la noche terminó en una escena tan insólita como viral, pues un delincuente quedó atrapado en la ventana por la que intentaba ingresar a un aula de la escuela Las Marías, en Jalapa, Guatemala, frustrando por completo su plan.

Según la información conocida, el hombre buscaba entrar al establecimiento sin ser detectado para sustraer objetos de valor. Sin embargo, el reducido espacio de la ventana, que no tenía vidrio, jugó en su contra, pues quedó atorado en la estructura, sin poder avanzar ni retroceder.

El video difundido en redes sociales muestra el momento en el que el sujeto permanece inmovilizado, recostado y visiblemente incómodo, mientras espera ayuda. Horas después, fue necesaria la intervención de los bomberos voluntarios, quienes realizaron un rescate poco común.

En las imágenes se observa cómo los socorristas usan maquinaria de corte para abrir el marco de la ventana y liberarlo. Durante el procedimiento, el hombre permanece girado hacia un lado para proteger su rostro de las chispas generadas por la herramienta.



Tras ser liberado, agentes de la Policía llegaron al lugar y asumieron el control del caso. El intento de robo no solo no se concretó, sino que terminó exponiendo al delincuente en una situación que llamó la atención por el insólito desenlace.



Video del momento en que el ladrón recibe ayuda para salir

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana