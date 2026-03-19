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Blu Radio  / Mundo  / Le vendieron un BMW con fallas y contrató un sicario para vengarse: una mujer murió

Le vendieron un BMW con fallas y contrató un sicario para vengarse: una mujer murió

Cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto en que el sicario llegó en moto y comenzó a disparar contra la vivienda.

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