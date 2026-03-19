Le vendieron un BMW con fallas y contrató un sicario para vengarse: una mujer murió

Lo que empezó como un reclamo por la compra de un vehículo de alta gama terminó convertido en un crimen sicarial que sacudió a una comunidad entera y dejó a una mujer sin vida dentro de su propia vivienda, en medio de una investigación que apunta a una fuerte disputa económica.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Luis de Flores al 2200, en la zona de San Isidro, Argentina, donde vecinos alertaron a la Policía tras escuchar múltiples disparos en la tarde del lunes.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron impactos de bala en la puerta principal y en una ventana. Con ayuda de un vecino, ingresaron al inmueble y hallaron en el comedor el cuerpo de Cecilia Andrea Iraola, de 53 años, con una herida de bala en el abdomen. La mujer ya no tenía signos vitales.

Las primeras evidencias apuntan a que el ataque fue ejecutado por un sicario que se movilizaba en motocicleta. Cámaras de seguridad registraron el paso del hombre, quien disparó varias veces contra la vivienda antes de huir.



Este es el video

LE VENDIERON UN BMW CON FALLAS Y MANDÓ A UN SICARIO A TIROTEARLES LA CASA: MURIÓ UNA MUJER



Cecilia Andrea Iraola (53) fue asesinada en su casa de Beccar. El comprador reclamaba la devolución de 10.000 dólares y fue detenido como sospechoso de haber ordenado el ataque. El sicario… pic.twitter.com/7MpUaibcOS — Clarín (@clarincom) March 18, 2026

En medio de la investigación, la Policía estableció que el trasfondo del crimen estaría relacionado con la venta de un BMW realizada por el hijo de la víctima, Matías, de 27 años. El comprador habría exigido la devolución de unos 10.000 dólares tras alegar fallas mecánicas en el vehículo. El conflicto escaló rápidamente a amenazas.

Según las autoridades, el joven habría salido del país con destino a Costa Rica ante la presión recibida. Con el avance de las pesquisas, fue capturado un hombre identificado como Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como uno de los principales involucrados. También se investiga a otro sospechoso vinculado con la motocicleta usada en el ataque, quien logró escapar tras cortar su tobillera electrónica durante un operativo policial.

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El caso generó una fuerte conmoción entre los vecinos del barrio, quienes describieron a la víctima como una mujer trabajadora y muy querida. Una residente expresó: “Estoy muy mal, muy devastada. Hace 50 años que vivo acá y nunca pasó algo así, nunca”. Otra vecina recordó: “A ella la conozco de toda la vida, desde que estaba embarazada. Siempre trabajó, tenía la joyería y seguía atendiendo”.

Sobre el momento del ataque, un habitante del sector relató: “No era una ametralladora, era una pistola de mano”. Otra vecina contó el impacto emocional del hecho: “Me enteré recién a las 10 de la noche, no lo podía creer, me quedé shockeada”.

Los testimonios coinciden en la imagen de una mujer cercana y solidaria: “Era una muy buena vecina, amorosa, tranquila. Nunca tuvo problemas con nadie”, dijo una residente. También recordaron gestos cotidianos: “A veces mi nene jugaba en casa y ella siempre nos acercaba una agüita. Era muy gentil”.

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Otros vecinos destacaron su presencia constante en el barrio: “A ella se la veía siempre entrar y salir, hacer sus cosas. Al hijo casi no se lo veía”. Una joven agregó: “Llegué de trabajar y ahí me contaron todo. No lo podía creer”, mientras otra afirmó: “Ella era madrina de mi primo”.

Finalmente, un vecino resumió el vínculo comunitario con la víctima: “El que más la conocía era el marido de mi tía, porque vive hace muchos años en el barrio. Ella también vivía acá de toda la vida”.

La investigación continúa para establecer si el crimen fue ordenado como represalia directa por el conflicto comercial del BMW, mientras las autoridades intentan dar con el segundo implicado que permanece prófugo.