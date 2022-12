Leopoldo López está "muy quebrantado" de salud, dice su padre

El líder opositor venezolano Leopoldo López está "muy quebrantado" de salud y sus médicos de cabecera evalúan "cuán serio es" su estado, afirmó este domingo su padre a la AFP en Madrid, tras conversar por teléfono con su hijo quien obtuvo arresto domiciliario en Caracas.



"Él está muy quebrantado porque hubo una infección general en la penitenciaria" donde cumplió tres años y cinco meses de prisión, dijo Leopoldo López Gil.



Su hijo y otros presos "estuvieron con vómitos más de una semana" y López, de 46 años, "perdió unos 4 o 5 kilos" antes de ser excarcelado el sábado, explicó su padre, residente en la capital española desde que el gobierno conservador de Mariano Rajoy le otorgase la nacionalidad española en 2015.



Ahora, "están sus médicos haciéndole la revisión" para determinar "cuán serio o no es" su estado, indicó López Gil, quien no obstante dijo estar "muy feliz" de que haya podido regresar a su casa con su esposa y sus dos hijos pequeños.



Afirmando que nadie en su familia tenía "ni idea" de que sería excarcelado, López Gil se enteró cuando recibió la mañana del sábado una llamada de su nuera Lilian Tintori anunciándole que su nieta tenía algo que decirle, "pero la voz que salió no era la de mi nieta sino la de mi hijo, quien me saludó pidiéndome la bendición".



"Los dos hablamos con la voz entrecortada" durante una hora, recordó. Más tarde volvió a comunicarse con él para "desearle buenas noches". Sus nietos "están en un estado de excitación y de alegría casi insoportable", destacó.



El más emblemático de los opositores presos en Venezuela, López fue detenido en febrero de 2014 y condenado a casi 14 años de prisión, acusado de instigar a la violencia en las protestas contra Maduro de ese año, que dejaron 43 fallecidos.



Excarcelado en medio de una ola de protestas opositoras contra el presidente Nicolás Maduro, que desde el 1 de abril han dejado 91 muertos, López se asomó sobre el muro de su casa el sábado y ondeó una bandera nacional ante dos centenares de seguidores eufóricos.



"Cada día que pasa estoy más orgulloso de él, orgullo porque es un hombre que ha sabido sacrificarse, no por él, sino por sus principios y lo que desea" para Venezuela, señaló López Gil, quien dice tener "la maleta lista" para viajar a ver a su hijo en una fecha aún por determinar.