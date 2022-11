Levanto mi voz contra la violencia y la represión: Gustavo Dudamel

La muerte de un joven venezolano de 17 años este miércoles en medio de una protesta en Caracas, movió las fibras del famoso director Gustavo Dudamel, quien hasta el momento había sido criticado por guardar silencio ante el régimen venezolano.



El joven que murió este miércoles, hacía parte del sistema nacional de orquestas de Venezuela, el cual había sido liderado durante el gobierno de Hugo Chávez por Dudamel.



Dudamel, que es hoy en día uno de los músicos más aclamado en los escenarios del mundo, manifestó que levanta su voz contra la violencia y agregó que “nada puede justificar el derramamiento de sangre”.



“Ya basta de desatender el justo clamor de un pueblo sofocado por una intolerable crisis. Históricamente el pueblo venezolano ha sido un pueblo luchador, pero jamás violento”, asegura.



Este es el texto completo del escrito del artista:



Mi vida entera la he dedicado a la música y al arte como forma de transformar las sociedades. Levanto mi voz en contra de la violencia y la represión. Nada puede justificar el derramamiento de sangre. Ya basta de desatender el justo clamor de un pueblo sofocado por una intolerable crisis. Históricamente el pueblo venezolano ha sido un pueblo luchador, pero jamás violento.



Para que la democracia sea sana debe haber respeto y entendimiento verdadero. La democracia no puede estar construida a la medida de un gobierno particular porque dejaría de ser democracia. El ejercicio democrático implica escuchar la voz de la mayoría, como baluarte último de la verdad social. Ninguna ideología puede ir más allá del bien común. La política se debe hacer desde la consciencia y en el más absoluto respeto a la constitucionalidad, adaptándose a una sociedad joven que, como la venezolana, tiene el derecho a reinventarse y rehacerse en el sano e inobjetable contrapeso democrático.



Los venezolanos están desesperados por su derecho inalienable al bienestar y a la satisfacción de sus más básicas necesidades. Las únicas armas que se le puede entregar a un pueblo son las herramientas para forjar su porvenir: instrumentos musicales, pinceles, libros; en fin, los más altos valores del espíritu humano: el bien, la verdad y la belleza.



Hago un llamado urgente al Presidente de la República y al gobierno nacional a que se rectifique y escuche la voz del pueblo venezolano. Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente. Debemos a nuestros jóvenes un mundo esperanzador, un país en el que se pueda caminar libremente en el disentimiento, en el respeto, en la tolerancia, en el diálogo y en el que los sueños tengan cabida para construir la Venezuela que todos anhelamos.



Es el momento de escuchar a la gente: Ya basta.



Gustavo Dudamel