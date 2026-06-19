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Llegan a Venezuela 259 migrantes en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos

Los repatriados llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y fueron recibidos con los "protocolos necesarios" para asegurar el reencuentro con sus familiares y allegados.

Fotografía de archivo de un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La G.jpg
Un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira, Venezuela.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

Un grupo de 259 migrantes venezolanos regresó este viernes a su país en un vuelo de repatriación procedente de Texas, Estados Unidos, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

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En un mensaje en Telegram, el programa estatal indicó que, entre el total de retornados, hay 206 hombres, 35 mujeres y 18 menores de edad.

Los repatriados llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y fueron recibidos con los "protocolos necesarios" para asegurar el reencuentro con sus familiares y allegados.

El pasado lunes, 124 migrantes venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación procedente de la ciudad estadounidense de Miami, informó Gran Misión Vuelta a la Patria.

Un total de 162 vuelos de repatriación, la gran mayoría desde EE.UU., ha aterrizado en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo.

El retorno de migrantes a Venezuela se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que derivó en una operación en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este año.

El Ministerio de Interior indicó a finales de mayo que, desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

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