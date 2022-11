Lo más sensato es que le permitan a Lilian Tintori ver a Leopoldo: José Brito

“El hecho de que a una persona la incomuniquen y le imposibiliten que pueda ser vista por sus familiares es una violación a sus derechos humanos, es una violación de lesa humanidad”, expresó.



Brito manifestó que “lo más sensato es que le permitan a Lilian Tintorí ver a su esposo” para que no haya más especulaciones en torno a su estado de salud.



“Las leyes de Venezuela no pueden ser distintas a las del mundo, la violación de los derechos humanos son delitos que se convierten en delitos de lesa humanidad y no prescriben”, dijo.



Tintori se trasladó desde el pasado miércoles hasta la cárcel Ramo Verde, donde solicita, aún sin éxito, que le permiten ver a Leopoldo.