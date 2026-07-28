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Los terremotos más devastadores de 2026: dónde ocurrieron y cuántas víctimas dejaron

Varios terremotos superiores a 7,0 han sacudido al mundo en 2026, dejando miles de muertos, heridos y graves daños materiales.

Terremoto en La Guaira, Venezuela.jpg
Terremoto en La Guaira, Venezuela //
Foto: AFP
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

El año 2026 ha estado marcado por varios hechos lamentables en los que la fuerza de la naturaleza ha golpeado a distintos países, dejando miles de muertos y heridos.

Durante la temporada de mitad de año, varios sismos superiores a 7,0 en la escala de Richter han sacudido países de Europa, Asia y América, generando preocupación a nivel mundial. A esto se suma la alerta por la ola de calor que afecta a naciones como España y Francia.

De hecho, el más reciente ocurrió este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, en Japón, donde el sismo ya deja varios heridos y daños en la infraestructura, entre ellos el colapso de techos de viviendas por la fuerza del movimiento telúrico.

¿Cuáles han sido los sismos más fuertes de 2026?

  • Filipinas (7 de junio): fue el sismo de mayor magnitud registrado en lo corrido del año. El terremoto de 7,8, con epicentro en Mindanao, dejó cerca de 107 muertos y más de 1.300 heridos, además de alertas de tsunami y graves daños en la infraestructura de la ciudad filipina.
    Terremotos en Venezuela.jpg
    Terremotos en Venezuela //
    Foto: AFP

  • Venezuela (24 de junio): este ha sido el sismo con mayor impacto tanto en infraestructura como en número de víctimas mortales.

    El epicentro se ubicó entre las costas de La Guaira y Yaracuy. El doble sismo de magnitudes 7,5 y 7,2 se convirtió en la tragedia más mortífera del año, con más de 5.200 fallecidos, además de miles de heridos, damnificados y edificios completamente destruidos.

    La catástrofe, ocurrida hace más de un mes, continúa generando preocupación en la región por el elevado número de víctimas y las consecuencias que aún enfrentan las comunidades afectadas.

  • Indonesia (1 de abril): el sismo de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la costa de las Molucas Septentrionales y dejó un fallecido y decenas de personas lesionadas.
    terremoto-japon-edificios.jpg
    La pared exterior de un establecimiento comercial aparece derrumbada tras un terremoto, en la ciudad de Kumamoto, el 28 de julio de 2026.
    AFP

  • Japón (20 de abril y 28 de julio): hasta el momento, Japón ha enfrentado dos episodios sísmicos. El primero ocurrió en abril, en Iwate, con una magnitud de 7,4. Gracias a la profundidad del evento, no dejó víctimas fatales.

    Sin embargo, este 28 de julio, en la isla de Kyushu, un sismo de magnitud 7,1 encendió las alertas durante la madrugada debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de Kumamoto, entre ellas colapsos parciales y decenas de heridos.

  • México (17 de julio): en plena temporada mundialista, Chiapas vivió un fuerte sismo de magnitud 7,3 que, aunque no dejó víctimas fatales, sí ocasionó daños materiales en la zona costera.
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