Luisa Ortega tiene información que vincula a Farc con Cartel de los Soles: Pastrana

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana ha manifestado que es importantísima la llegada al país de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, porque ella debe tener toda la información que vinculan a las Farc con el Cartel de los Soles de Venezuela.

“Si hay alguien que tiene toda la información sobre distintos temas que le interesan a Colombia es precisamente la fiscal Ortega, el primero de ellos, y es muy importante, todo lo relacionado con el vínculo que tienen el Cartel de Los Soles y las Farc. Ella tiene todo esa información”, dijo Pastrana.

El exmandatario, además, agregó que confía que el presidente Juan Manuel Santos le otorgue asilo político a Ortega, si ella lo solicita, a pesar de la información que puede tener sobre la relación gobierno de Venezuela y la guerrilla colombiana.

“El presidente Santos tendría mucho temor de entregar ese asilo (político) a la fiscal, y el temor del presidente Santos es que sabe cuál es la relación entre las Farc y el Cartel de los Soles. Qué pasó con las Farc en Venezuela. Para el presidente Santos, espero que no sea así, que no tenga el temor, que no se deje presionar por las Farc, y que si ella pide asilo político, se lo concedan y podamos conocer la verdad de lo que está sucediendo en Venezuela”, agregó Pastrana.