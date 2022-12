Maduro dice que venezolanos elegirán el 30 de julio "entre la paz y la guerra"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que los ciudadanos de su país elegirán "entre la paz y la guerra" el próximo 30 de julio, cuando se votará para conformar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que redactará una nueva Constitución.

Publicidad

"Quizás las elecciones del 30 de julio son las más importantes que nos ha tocado participar a esta generación de hombres y mujeres que estamos vivos en Venezuela, estamos eligiendo entre la paz y la guerra, entre la independencia o la intervención gringa", afirmó Maduro desde el estado Bolívar (sur) en una transmisión obligatoria de radio y televisión.

El mandatario indicó que quienes quieren paz y que los jóvenes "crezcan educándose y teniendo porvenir asegurado" deben votar en esta jornada en la que no participará la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que ha llamado en cambio a impedir que estos comicios se concreten.

Publicidad

"El único camino que nos queda para lograr la paz y la estabilidad de Venezuela es la Asamblea Nacional Constituyente, no es cualquier cosa, no es una elección más, no", agregó.

Publicidad

La ANC estará integrada por 545 integrantes que durante un año, aproximadamente, elaborarán un nuevo ordenamiento jurídico y tendrán plenos poderes para hacer cambios en la conformación de la república.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y la MUD han cuestionado la iniciativa del presidente pues, aseguran, suponen el fin de la democracia debido a que no se hará un referendo consultivo previo para que los ciudadanos se pronuncien sobre la necesidad de una asamblea constituyente.

Publicidad

Los opositores, por su parte, han llamado a los venezolanos a participar este 16 de julio en un plebiscito no vinculante donde preguntarán a los ciudadanos si están o no de acuerdo con el proceso constituyente y, además, con instaurar un gobierno de transición en el país.