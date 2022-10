¿Maduro obligó a médicos a usar oxígeno como “arma política” para reelección?

Años de humillaciones y de tener que fingir que nada pasaba es el testimonio que entregaron 16 médicos cubanos que fueron enviados a Venezuela y que hoy viven en el exilio por dos dramas: no poder regresar con sus familias a su isla y la carga de todo lo que vivieron mientras ejercieron su profesión en el vecino país.

Yansnier Arias, uno de los miles de médicos desplegados para reforzar los lazos entre los dos aliados (Cuba y Venezuela), relató a The New York Times cómo tuvo que negar la asistencia de oxígeno a pacientes graves porque, por orden del régimen de Maduro, debían utilizarlo como un “arma política”, no para emergencias médicas sino para ser entregado más cerca de las elecciones presidenciales.

Los médicos denuncian que eran obligados a obtener votos para el Partido Socialista, con tácticas que iban desde “simples recordatorios para votar por el Gobierno hasta negar el tratamiento a los partidarios de la oposición con enfermedades de alto riesgo”.

Otro de los dramas que tuvieron que enfrentar fue la orden de ir puerta a puerta en barrios pobres de Venezuela ofreciendo medicamentos y advirtiendo a los residentes que se quedarían sin servicios médicos si no votaban por Nicolás Maduro.

Así mismo, un exsupervisor cubano denunció que él y otros trabajadores médicos extranjeros “recibieron tarjetas de identificación falsificadas para votar en una elección”.

Entre los relatos, un médico aseguró que recibió la orden de dar “instrucciones de voto precisas a los pacientes ancianos, cuyas enfermedades los hacían particularmente fáciles de manipular”.