“Mami, la amo, vamos a morir”: víctima de voraz incendio de discoteca en Murcia, España

Con el pasar de las horas se van conociendo los testimonios de las víctimas del voraz incendio en una discoteca en Murcia, España , que, por el momento, ha cobrado la vida de a l menos 13 personas.

Medios españoles compartieron el testimonio de un padre de una de las jóvenes que se encontraba dentro de la discoteca. En medio de lágrimas y notablemente angustiado, el hombre contó que su hija le mandó un audio a su esposa en el que contaba lo que estaba sucediendo en el lugar y con una frase que los marcó: “Vamos a morir”.

“Mami, la amo, vamos a morir”, se escucha decir a la joven, mientras en el audio de fondo otra persona grita en repetidas ocasiones: “¡Alumbren!”.

Notablemente afectado, con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos, el hombre dice que no tiene información de su hija, no sabe qué ha pasado con ella. Solo ha podido localizar el carro de uno de los amigos de ella, pero no hay rastro de ellos.

"Mami, la amo, vamos a morir".

Tragedia en Murcia, España

El número de fallecidos en el incendio de un local de ocio este domingo en la ciudad española de Murcia, que se extendió después a dos discotecas anexas, una de ellas frecuentada por la comunidad latina, asciende a 13, según informaron autoridades regionales.

Las labores de identificación de los fallecidos, que se habían reunido para una celebración en el local de ocio cuyo techo colapsó hacia el interior, las lleva a cabo la policía científica.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, el ayuntamiento de Murcia ha decretado tres días de luto y su alcalde, José Ballesta, trasladado el pésame a los familiares y amigos de las víctimas en nombre de la corporación municipal.

El Ejecutivo autonómico igualmente anunció que las banderas de los edificios públicos de toda la región ondearán a media asta entre mañana lunes y el miércoles.

En su nombre, el presidente regional, Fernando López Miras, expresó sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas “en estos momentos de tanto dolor" que dice compartir.

