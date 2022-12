Manifestantes de la oposición consumen "droga de los yihadistas", según Maduro

"Están usando unas drogas que se utilizaron y utiliza el Estado Islámico (...) captagón, es una droga poderosísima", dijo Maduro en su programa semanal, al recordar que un manifestante terminó con quemaduras luego de una "acción temeraria" en la que intentó incinerar la motocicleta de un policía durante una protesta.



El captagón mueve miles de millones de dólares anuales, y todo apunta a que Siria es uno de sus mayores productores, dijo a Efe en febrero de 2016 la experta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Angela Me.



El estimulante es conocido como "la droga de los yihadistas" por su supuesto uso por parte de los combatientes del Estado Islámico, pese a que la experta reconoció que la ONUDD no había podido documentar esto.



El gobernante venezolano señaló hoy que esta droga es "entregada" a los manifestantes que se tornan violentos, a los que calificó como "terroristas", para que estos cometan acciones violentas "en medio del éxtasis y la aceleración", sin ofrecer mayores detalles.



Los opositores al Gobierno se mantienen en protestas de calles desde hace 65 días, lo que ha degenerado en algunos hechos violentos que se saldan con 65 muertos y al menos un millar de heridos, según cifras de la Fiscalía.



Mientras el Gobierno acusa a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por la violencia desatada, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha atribuido "con propiedad" la responsabilidad a la fuerza pública por 19 de las muertes y por haber causado lesiones a cerca de 600 personas.