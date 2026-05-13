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Marco Rubio aparece con la ropa que llevaba Nicolás Maduro durante su captura

La imagen de Rubio portando la sudadera gris completa y recostado sobre una de las puertas del avión presidencial se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, principalmente por activistas republicanos y funcionarios de la Casa Blanca.

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Rubio aparece con el modelo deportivo que llevaba Maduro en su captura
EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de may, 2026

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, posó para una fotografía en el avión presidencial, rumbo a China, con la ropa deportiva que llevaba el expresidente de Venezuela, Nicolas Maduro, durante su captura el pasado 3 de enero por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

"¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!", publicó en su cuenta de X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, con la imagen de Rubio a bordo del AF1 que se dirige a Pekín para el encuentro del presidente, Donald Trump, con su homólogo chino, Xi Jinping.

La imagen de Rubio portando la sudadera gris completa y recostado sobre una de las puertas del avión presidencial se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, principalmente por activistas republicanos y funcionarios de la Casa Blanca.

Operación para capturar a Maduro dejó varios cubanos muertos, según The New York Times
Operación para capturar a Maduro dejó varios cubanos muertos, según The New York Times
Foto: redes sociales

La vestimenta es del mismo modelo que llevaba puesto Maduro cuando fue capturado en Caracas y traslado a Estados Unidos, según las fotografías divulgadas por Trump a comienzos de año en su cuenta de Truth Social.

La imagen de Maduro con la vestimenta fue motivo de miles de publicaciones, memes y bromas en redes sociales e incluso utilizado como disfraz en fiestas alrededor del mundo.

Rubio, de 54 años, ha sido mencionado, en encuestas y por medios locales, junto al vicepresidente J.D Vance, como dos de las opciones republicanas más visibles de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

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Fotografía tomada de la cuenta @StevenCheung47 en X del director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, que muestra al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, posando en el avión presidencial, rumbo a China, con la ropa deportiva que llevaba el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su captura el pasado 3 de enero por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
EFE

A principios de 2026, Trump fue consultado sobre el tema y aseguró que ambos (Rubio y Vance) son "grandes líderes", aunque destacó que uno es más "diplomático" que el otro, en referencia al secretario de Estado.

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Previo a la captura de Maduro en enero, Rubio fue de los funcionarios estadounidenses más críticos sobre su Gobierno, describiéndolo como "ilegitimo" y defendió el uso de la fuerza militar de Washington para lograr su detención en la capital venezolana.

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