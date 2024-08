María Corina Machado: "Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos"

La líder antichavista María Corina Machado aseguró este martes que "no hay vuelta atrás" en Venezuela hasta "hacer valer" el triunfo que, insiste, logró el candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en las elecciones del pasado 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó a Nicolás Maduro como mandatario reelecto.

"Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir", advirtió María Corina Machado quien dijo que pese a la represión siempre van a encontrar formas de mantenerse comunicados. "Aquí nos cuidamos unos a los otros... en las calles y en las redes sociales. El miedo no nos va a paralizar y no dejaremos las calles", dijo.

En ese sentido, hizo un llamado: "No se dejen intimidar, muchísimo menos deprimir o asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que pretenden incomunicarnos y sembrar miedo, ruido entre nosotros. No lo permitan. Ayudemos a nuestros familiares y vecinos a no ser víctimas de esas campañas de terror".

"Ha surgido una verdad que nadie puede cambiar: González Urrutia es el presidente electo de Venezuela (...) hay que defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro, no hay vuelta atrás, esto es irreversible y es hasta el final", dijo la exdiputada en un audio de seis minutos que difundió a través de las redes sociales.

Explicó que quienes apoyan esta denuncia de fraude comicial -como la mayor alianza antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- van entrando a la quinta etapa de una lucha, que las autoridades han visto como un golpe de Estado cibernético, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin publicar -como indica la normativa legal- las actas que certifican la victoria de Maduro.

Además, denunció que Maduro -que en los últimos días llamó a dejar de usar Whatsapp y denunció que TikTok e Instagram son multiplicadores del odio- busca intimidar a los venezolanos para que no se comuniquen, luego de una oleada de protestas "contra el fraude" que ha dejado más de 2.000 detenidos y 13 muertos.

"Porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir, siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados", añadió Machado, quien impulsó la creación de la página web en la que la PUD publicó "el 83,5 %" de las actas de votación que demuestran, según el antichavismo, que su abanderado ganó a Maduro por amplio margen.