Me duelen los niños que pasan hambre en Venezuela: golfista Jhonattan Vegas

Jhonattan Vegas, golfista venezolano del PGA, habló en Mañanas BLU sobre su presente deportivo y la crisis política, social y económica que atraviesa su país en cabeza de Nicolás Maduro.



“Estoy muy contento y muy orgulloso de representar a Latinoamérica y a mi país. Estoy trabajando duro para enseñarle al mundo que en América Latina hay cosas buenas y bonitas”, señaló el deportista.



Cabe señalar que el venezolano jugará a partir del próximo jueves 24 de agosto en el Northern Trust, el Dell Technologies y el BMW Championship, tratando de clasificar a la gran final.



Vegas reconoció la inmensa responsabilidad que lleva a su espalda para mostrar la otra cara de Venezuela, ese país “lleno de cosas maravillosas y personas trabajadoras”.



Su percepción de la situación actual de Venezuela



El golfista calificó como un “gobierno muy difícil” el mandato del presidente Nicolás Maduro y señaló que le duele mucho la situación por la que atraviesa el vecino país.



“Me duele mucho lo que sufren los venezolanos día a día. Yo tengo familia que vive y sufre en Venezuela. Me duelen los niños que pasan hambre en mi país”, mencionó.



Asimismo, lamentó el presente de Venezuela, que, según él, pasó de ser una nación próspera y abundante a otra en donde el hambre, las carencias y el dolor están al orden del día.



“Desafortunadamente no tenemos un gobierno que nos represente y que nos ayude a mejorar. Este Gobierno solo hace, a propósito, sufrir a la gente”, agregó.



Finalmente, hizo un llamado a Maduro y a su Gobierno para que abran los ojos y den el paso a la democracia porque “los venezolanos sufren de hambre, la pasan muy mal y eso no lo merecen”.



