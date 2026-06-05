Médico le volvió a fracturar la pierna a menor que no podía pagar la consulta: “Escuché un crujido”

Una adolescente de 14 años terminó nuevamente lesionada luego de asistir a una consulta de control por una fractura que venía siendo tratada desde semanas atrás.

La madre de la menor denunció que, durante la revisión médica, un especialista habría manipulado con fuerza la pierna de su hija, provocándole una nueva lesión. El caso ha generado indignación y dio paso a una investigación para esclarecer lo sucedido.

Los hechos ocurrieron en un hospital público de Muzaffarnagar, en el estado de Uttar Pradesh, India, donde la joven recibía atención médica tras haber sido sometida a una cirugía en su pierna derecha aproximadamente un mes y medio antes del incidente.

Según la denuncia presentada por la madre de la menor, identificada como Reshma, los problemas comenzaron mucho antes de la consulta que terminó en la nueva lesión. La mujer aseguró que, desde el inicio del tratamiento, enfrentó dificultades por presuntas exigencias económicas para que su hija pudiera acceder a la atención requerida.



EEUU enfrenta falta de médicos Foto: Unsplash

De acuerdo con su versión, inicialmente le solicitaron una suma de dinero que no estaba en capacidad de pagar debido a su situación económica. Reshma explicó que es madre soltera y que tuvo que acudir a las autoridades locales para buscar ayuda y garantizar que la adolescente recibiera el procedimiento médico que necesitaba.

Tras conocer el caso, la administración distrital habría ordenado que el hospital brindara atención gratuita a la menor. Sin embargo, la madre sostiene que las dificultades no terminaron allí. Según relató, posteriormente tuvo que entregar parte del dinero que le habrían solicitado y recibió la indicación de completar el resto más adelante.

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La situación alcanzó su punto más delicado durante una cita de seguimiento con el médico encargado de la operación. Reshma aseguró que el especialista realizó una maniobra brusca mientras examinaba la pierna de la adolescente.

“Escuché un crujido”, afirmó la mujer al recordar el momento en que, según su relato, el médico dobló con fuerza la rodilla de la paciente. Inmediatamente, la menor comenzó a gritar por el dolor y su estado de salud se habría deteriorado.

Convencida de que su hija sufrió una nueva fractura durante la consulta, la madre decidió acudir ante las autoridades para exigir una investigación sobre la actuación del personal médico. También manifestó que previamente había intentado presentar quejas ante directivos del hospital, pero que sus reclamos no obtuvieron la respuesta esperada.

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Tras hacerse públicas las acusaciones, las directivas del centro asistencial anunciaron la apertura de una investigación interna. El director médico, Sunil Tiwari, indicó que será necesario escuchar todas las versiones involucradas y revisar los antecedentes del caso antes de establecer responsabilidades.

Las autoridades sanitarias señalaron que, si se comprueba alguna irregularidad, negligencia o conducta indebida por parte de los funcionarios involucrados, se adoptarán las medidas correspondientes. Mientras tanto, la familia de la adolescente continúa solicitando justicia y una revisión exhaustiva del procedimiento que terminó agravando la condición de la menor.