Robot humanoide le dio una patada voladora a joven y lo dejó en el suelo; todo quedó en video

Un robot humanoide golpeó a un menor de edad durante una presentación, provocando que el joven terminara en el suelo mientras se sujetaba el abdomen por el dolor.

El hecho ocurrió durante un espectáculo en un parque turístico de la región de Sinkiang, en China, donde un androide participaba en una exhibición frente a decenas de visitantes. Según la información divulgada por medios locales, la máquina era operada como parte de una presentación destinada a atraer a los asistentes y mostrar sus capacidades de movimiento.

Las imágenes que comenzaron a circular en internet muestran el momento exacto en que el robot ejecuta una maniobra y lanza una patada que impacta directamente al joven, quien se encontraba cerca del área destinada para la demostración. Tras recibir el golpe, el menor cae al piso y permanece varios segundos tomándose el estómago mientras expresa evidentes signos de dolor.

¿Se pueden salir del control los robots?



Robot humanoide golpea a un niño con una brutal patada voladora



Un robot estaba protagonizando un espectáculo en un parque turístico de la provincia china de Sinkiang pateó accidentalmente a un niño que se encontraba entre el público. pic.twitter.com/IeXvYCKbZ1 — aapayés (@aapayes) June 4, 2026

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, el niño no sufrió lesiones graves. Sin embargo, la situación generó preocupación entre los asistentes y abrió un nuevo debate sobre las medidas de seguridad que deben implementarse cuando este tipo de tecnologías interactúan con el público.



La madre del menor aseguró que presentó una denuncia ante la policía por lo ocurrido y cuestionó la reacción de los responsables del evento. Según manifestó, los trabajadores del parque no respondieron de manera inmediata después del accidente, algo que, de acuerdo con su versión, también puede apreciarse en los videos registrados por los presentes.

El caso ha llamado la atención porque los robots humanoides son cada vez más frecuentes en espacios públicos. Lo que hace algunos años parecía una tecnología exclusiva de centros de investigación ahora forma parte de espectáculos, exhibiciones y actividades recreativas en parques, centros comerciales y eventos masivos.

Precisamente, uno de los principales desafíos de estas máquinas es garantizar que sus movimientos se desarrollen en entornos seguros. Expertos han advertido que acciones como giros bruscos, saltos o patadas de demostración pueden representar un riesgo cuando se realizan cerca de personas, especialmente de niños, si no existen distancias de seguridad claramente definidas o barreras de protección.

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Aunque el incidente no dejó consecuencias graves para el menor, el video volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en espectáculos que involucren robots humanoides. Para muchos usuarios en redes sociales, la escena evidenció que el avance tecnológico debe ir acompañado de controles capaces de prevenir accidentes y proteger a quienes asisten a este tipo de eventos.