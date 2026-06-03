Mujer cayó a una alcantarilla tras pisar una tapa inestable; todo terminó en tragedia y hay video

Momentos de angustia quedaron registrados en video luego de que una mujer cayera de forma repentina al interior de una alcantarilla mientras caminaba por una vía pública.

De acuerdo con reportes de medios locales, el hecho se presentó en una calle de Río de Janeiro, Brasil. La mujer transitaba por el sector sin percatarse de que la tapa metálica de una alcantarilla se encontraba inestable. Al pasar sobre ella, la estructura cedió de manera sorpresiva, provocando que cayera al interior del conducto.

🇧🇷 Una mujer cayó en una alcantarilla en Río de Janeiro, Brasil, cuando pisó una tapa mal colocada que cedió y se cerró sobre ella, golpeándola en la cabeza.



Un repartidor en moto que pasaba se detuvo y la auxilió rápidamente con ayuda de varios vecinos.



Sufrió heridas… pic.twitter.com/GfSKJKxGZY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 2, 2026

Las imágenes muestran cómo todo sucede en apenas unos segundos. La víctima camina con normalidad hasta que pisa la cubierta metálica. De inmediato, la tapa se desplaza y pierde estabilidad, dejando un espacio abierto bajo sus pies. La mujer termina cayendo dentro de la alcantarilla mientras la misma estructura continúa moviéndose y la golpea durante el accidente.

🇧🇷 Una mujer cayó en una alcantarilla en Río de Janeiro, Brasil, cuando pisó una tapa mal colocada que cedió y se cerró sobre ella, golpeándola en la cabeza.



Un repartidor en moto que pasaba se detuvo y la auxilió rápidamente con ayuda de varios vecinos.



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La situación generó alarma entre quienes se encontraban cerca del lugar. Varias personas reaccionaron de inmediato al darse cuenta de lo ocurrido y corrieron para intentar ayudarla. Entre los primeros en acudir al sitio estuvo un repartidor que se movilizaba en motocicleta y que detuvo su recorrido al observar la emergencia.



Mientras algunos ciudadanos intentaban tranquilizar a la mujer, otros buscaban la manera de rescatarla del interior de la alcantarilla. La rápida respuesta de los testigos permitió coordinar las labores de auxilio antes de que llegaran los organismos correspondientes.

Según la información conocida hasta el momento, vecinos y transeúntes lograron colaborar en el rescate de la víctima, quien posteriormente fue trasladada a un centro médico para ser evaluada por personal especializado. Los primeros reportes indican que sufrió lesiones de consideración moderada y varios golpes producto de la caída y del impacto ocasionado por la tapa metálica.

El caso ha despertado preocupación entre habitantes y usuarios de redes sociales, quienes han advertido sobre los peligros que representan las alcantarillas y otros elementos de la infraestructura urbana cuando no reciben mantenimiento o presentan fallas en su instalación.