Revelan video clave en caso de joven turista hallado muerto en Guatapé: hubo fuerte discusión

La investigación por la muerte de Alexánder Avendaño Varela, el joven de 22 años que desapareció tras caer a las aguas del embalse El Peñol-Guatapé, tomó un rumbo inesperado luego de que se conociera un video que muestra los momentos previos al hecho y que contradice la versión inicial entregada por algunos testigos.

El hallazgo del cuerpo fue confirmado por el Cuerpo de Bomberos de El Peñol luego de más de 120 horas de intensas labores de búsqueda en diferentes sectores del embalse. La recuperación se produjo en la noche del pasado viernes 29 de mayo, poniendo fin a varios días de incertidumbre para los familiares y allegados del joven.

En un primer momento, la información conocida indicaba que Avendaño se encontraba participando de una fiesta a bordo de un planchón que se dirigía hacia la Isla del Sol, en jurisdicción del municipio de El Peñol. Según esa versión, el joven se habría quitado la camisa y posteriormente se lanzó al agua por decisión propia, pese a las advertencias de las personas que lo acompañaban en la embarcación.

Sin embargo, la aparición de una grabación realizada instantes antes de la caída cambió el panorama de la investigación. En las imágenes se observa que Avendaño sostenía una fuerte discusión con varias personas que también se encontraban en el planchón.



De acuerdo con el contenido del video, durante la confrontación verbal se escuchan expresiones de algunos de los presentes que generan interrogantes sobre lo ocurrido. Incluso, una mujer habría insistido en que lo ahogaran, mientras otras voces señalaban que debían lanzarlo al agua. Aunque en un momento varias personas intentan alejar al joven del borde de la embarcación, posteriormente vuelve a ubicarse cerca de una de las barandas.

Este es el video

Los detalles sobre la muerte de un turista en el embalse El Peñol-Guatapé dieron un giro tras conocerse un video que registra los momentos previos al suceso. El material audiovisual, que ya analizan las autoridades, muestra que el caso comenzó con una fuerte pelea dentro de la… pic.twitter.com/ZtXoQaxC99 — MiOriente (@MiOriente) May 30, 2026

Segundos después, y en medio de la tensión que se vivía en el lugar, Avendaño termina en el agua. Las imágenes no permiten establecer con claridad si fue empujado o si se lanzó por cuenta propia, aspecto que ahora deberá ser determinado por las autoridades competentes.

Publicidad

Otro elemento que ha llamado la atención es que, según se escucha en la grabación, varias personas advertían que el joven no sabía nadar. Esta situación habría incrementado el riesgo una vez cayó al embalse, una zona caracterizada por grandes profundidades que en algunos sectores alcanzan hasta los 50 metros.

A la par de las investigaciones penales, desde la administración municipal de El Peñol se anunciaron acciones administrativas relacionadas con las condiciones de seguridad de la embarcación. Tras verificaciones realizadas después del incidente, las autoridades establecieron que ninguno de los pasajeros portaba chaleco salvavidas, a pesar de que este es un requisito obligatorio para la navegación en el embalse.

Por ahora, Medicina Legal adelanta los procedimientos correspondientes para determinar las causas de la muerte, mientras los organismos judiciales buscan establecer si existieron conductas que puedan derivar en responsabilidades penales por parte de las personas involucradas en los hechos previos a la caída de Alexánder Avendaño Varela al embalse de El Peñol-Guatapé.