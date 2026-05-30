Hallan el cuerpo del joven que cayó a represa de El Peñol - Guatapé; hubo una pelea previa

Las autoridades y organismos de socorro en el Oriente antioqueño confirmaron el hallazgo sin vida de Alexander Avendaño Varela, un joven de 22 años que permanecía desaparecido desde el pasado fin de semana luego de caer a las aguas del embalse El Peñol - Guatapé.

Este hecho, que inicialmente fue reportado como una posible muerte por inmersión, tomó un giro inesperado tras la aparición de un video que muestra una fuerte pelea ocurrida momentos antes de que el joven cayera al agua.

En las imágenes se aprecia cómo el hombre tuvo una fuerte discusión durante varios minutos con otros ocupantes de la embarcación, hecho que habría generado que Avendaño se lanzara al agua de la represa a pesar de que, al parecer, no sabía nadar como se escuchó en momentos de mucha tensión.

Las imágenes que ahora son parte fundamental de las investigaciones avanzan, mientras que el Cuerpo de Bomberos de El Peñol confirmó que el cuerpo del joven fue recuperado luego de varios días de intensas labores de búsqueda en el sector conocido como El Marial, una zona de difícil acceso y con profundidades que alcanzan hasta los 50 metros.



Por ahora, Medicina Legal y las autoridades competentes adelantan los actos urgentes para establecer si existió alguna responsabilidad penal de quienes participaron en los hechos ocurridos antes de que el joven terminara en las aguas del embalse.