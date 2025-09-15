Rescataron a 10 aves del tráfico ilegal en El Peñol y Guatapé, Oriente antioqueño

En un operativo conjunto contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, fueron rescatadas 10 aves en los municipios de El Peñol y Guatapé, en el Oriente antioqueño. La acción fue liderada por Cornare con apoyo de la Policía Nacional y la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

Entre las especies recuperadas se encontraban dos sinsontes (Mimus gilvus), tres loras frentiamarillas (Amazona ochrocephala), cuatro guacamayas azul y amarillo (Ara ararauna) y una guacamaya aliverde (Ara chloropterus). Varias de estas aves llevaban más de diez años en cautiverio, según información de los propietarios.

Las autoridades llegaron sin previo aviso a cuatro viviendas en zona urbana y rural, verificando denuncias ciudadanas. Dos de las loras fueron entregadas voluntariamente, mientras que las demás aves tuvieron que ser incautadas para su protección y recuperación.

Los animales fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cornare (CAV), donde especialistas realizan valoraciones médicas. Allí iniciarán programas de rehabilitación para su eventual retorno a su hábitat natural.

Cornare advirtió que las loras, guacamayas y sinsontes son de las especies más afectadas por el tráfico en la región. Solo en 2025, el CAV ha recibido 2.743 animales, de los cuales 159 corresponden a loras, 34 a guacamayas y 28 a sinsontes, cifras que reflejan la magnitud de la problemática ambiental.

Finalmente, la corporación reiteró el llamado a la comunidad para denunciar la tenencia y comercialización ilegal de fauna silvestre. Estas prácticas son consideradas un delito ambiental que acarrea sanciones y multas, además de poner en riesgo el equilibrio ecológico.