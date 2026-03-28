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Blu Radio  / Mundo  / Menor de 11 años acaba con la vida de su hermano de 7 tras disparo accidental: esto se sabe

Menor de 11 años acaba con la vida de su hermano de 7 tras disparo accidental: esto se sabe

Tras el hecho, un hermano mayor, de 17 años, lanzó el arma por una ventana hacia la parte trasera de la vivienda, pero fue recuperada por las autoridades.

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