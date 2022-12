México podría dejar de colaborar con EEUU en la lucha antidrogas: Enrique Krauze

El reconocido historiador y editor mexicano Enrique Krauze estuvo en BLU Radio analizando la situación de México y su relación actual con Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia.



Según Krauze, México también tendría cómo reaccionar ante los bloqueos que surjan desde la Casa Blanca.



“En el aspecto de la seguridad y el narcotráfico. México ha sido un vecino extraordinariamente colaborativo con Estados Unidos, México podría dejar de colaborar con ellos en ese aspecto y dejar que el flujo de las drogas llegue y expulsar de México los agentes de la DEA”, manifestó.



Incluso, aseguró que México y Estados Unidos están comenzando una guerra.



“Es una guerra por todos los medios salvo por el militar. En el peor escenario pienso que se cancele el Tratado de Libre Comercio, que Trump imponga aranceles incluso ilegales, que México tenga que acudir a organizaciones internacionales y que Trump busque el modo de eludir o no cumplir, pues estamos hablando de un tirano en la Casa Blanca”, añadió.



Sin embargo, el analista consideró que Donald Trump “está tan enfermo” que tiene que estallar internamente.



“Algo tiene que pasar y me atrevería a apostar que este hombre no termina su mandato”, enfatizó.



Por otro lado, hizo un llamado al presidente de su país, Enrique Peña Nieto, a que defienda a sus connacionales en las Cortes de Estados Unidos, que todavía funcionan, y que México podría comprar productos a Australia, Argentina.



“A Enrique Peña le quedó grande el gigantesco problema, pero claramente dijo que México no pagará el muro y están en las primeras rondas de negociaciones. Tengo fe y esperanza de que no se afecte de manera severa el Tratado de Libre Comercio, si eso se preserva en su esencia, tengo la impresión de que el daño puede verse amortiguado”, reiteró Enrique Krauze.



“Toda la situación es incierta, la más incierta que ha vivido México con respecto a su vecino en 170 años desde la guerra de invasión que Estados Unidos perpetró contra México, arrebatándole la mitad de su territorio”, finalizó.



Publicidad