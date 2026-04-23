México y Washington intercambian reclamos tras la muerte de dos agentes de EEUU

México y Estados Unidos cruzaron duras declaraciones tras la muerte de dos agentes estadounidense en un accidente automovilístico. El gobierno mexicano denunció que participaron sin su consentimiento en un operativo antidrogas, mientras Washington reclama "simpatía" por estos decesos.

Los dos agentes estadounidenses murieron el domingo cuando regresaban en un convoy de policías locales de una operación para desmantelar seis laboratorios de producción de drogas sintéticas en el estado fronterizo de Chihuahua (norte), según informó el fiscal de ese distrito, César Jáuregui

El funcionario dijo que se trataba de "dos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos".

Pero la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado esta semana su desacuerdo con la presencia de estos agentes en operativos de terreno y ha dicho que el gobierno mexicano no estaba informado de su participación en el operativo.



"Hemos revisado si se informó a Relaciones Exteriores o a la Defensa Nacional o a la Secretaría de Seguridad y no se informó de la participación de estas personas", dijo la mandataria.

La gobernante izquierdista ha rechazado reiteradamente los ofrecimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que agencias de seguridad e incluso militares de su país participen en operaciones antidrogas en territorio mexicano.

Este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, consideró que México debería mostrar simpatía por la muerte de estos agentes.

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"Un poco de simpatía de parte de Claudia Sheinbaum sería bienvenida tras la pérdida de esas dos vidas estadounidenses, teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente, para frenar el narcotráfico" en México, dijo Leavitt en entrevista con la cadena Fox News.

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump ha ejercido fuertes presiones sobre México, acompañadas de amagos de imponer aranceles, si no contiene el tráfico hacia Estados Unidos de drogas y de migrantes.



Nueva versión

Sheinbaum precisó el miércoles que la participación de los dos agentes estadounidenses en el operativo contraviene la ley de seguridad nacional, reformada en 2020 por su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, para limitar más la actuación de agentes extranjeros en el país.

El Congreso también aprobó en 2025 un cambio legal impulsado por Sheinbaum para endurecer las penas contra actividades de espionaje extranjeras.

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Por su parte, el fiscal de Chihuahua dio el martes una nueva versión a varios medios.

Indicó que los estadounidenses estaban "dando un curso sobre el manejo de drones" en una comunidad ubicada a unas seis horas por carretera del sitio donde se realizó el operativo.

Según esta nueva información, los agentes estadounidenses "pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana" de un grupo de policías estatales que retornaban de la operación antinarcóticos.

El automóvil en el que viajaban los agentes estadounidenses derrapó en una carretera de difícil acceso y cayó por un barranco. Otros dos policías de Chihuahua fallecieron también.

Militares mexicanos también actuaron en la destrucción de los laboratorios clandestinos, pero el ejército desconocía que había agentes extranjeros en el operativo, explicó Sheinbaum.

Reportes de prensa de Estados Unidos identificaron a los agentes como pertenecientes a la CIA, una información que Sheinbaum no confirmó.

La presidenta añadió que dialogará con la gobernadora de Chihuahua, la opositora María Eugenia Campos.

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Ese estado, en la frontera con Estados Unidos, es uno de los cuatro gobernados por el opositor Partido Acción Nacional (PAN), de tendencia conservadora.