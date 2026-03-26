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Blu Radio  / Mundo  / Misión diplomática venezolana inicia visita a Washington para fortalecer vínculos con EEUU

Misión diplomática venezolana inicia visita a Washington para fortalecer vínculos con EEUU

La delegación diplomática arribó a Washington en medio del hermetismo, dos días después de que Rodríguez informara en Caracas que se realizaría el viaje con el fin de fortalecer las relaciones.

Estados Unidos y Venezuela_AFP.jpg
Estados Unidos y Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de mar, 2026

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