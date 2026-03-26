Misión diplomática venezolana inicia visita a Washington para fortalecer vínculos con EEUU

Una delegación enviada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inició este jueves una visita oficial en Washington, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario, Donald Trump, así como retomar la presencia diplomática en la capital norteamericana.

La misión, encabezada por el Encargado de Negocios de Venezuela, Felix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, iniciaron su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

Blanco dijo que el encuentro con Landau y otros dos viceministros tuvieron como objetivo "explotar" oportunidades para fortalecer la relación entre ambos países y que la agenda de reuniones con diversas autoridades continuará en los siguientes días.

Por su parte, Plasencia explicó que Blanco ha sido enviado por la presidenta Rodríguez específicamente para que se encargue de retomar "la presencia diplomática" en Washington y atender "asuntos que le interesen a los ciudadanos venezolanos".



Estados Unidos vuelve a imponer sanciones a petroleras de Venezuela Foto: AFP

La delegación diplomática arribó a Washington en medio del hermetismo, dos días después de que Rodríguez informara en Caracas que se realizaría el viaje con el fin de fortalecer las relaciones, sin especificar quienes serían los delegados y la fecha exacta.

La aparición de Plasencia y Blanco en la capital norteamericana sucede el mismo día que el expresidente Nicolás Maduro acudió a un tribunal de Nueva York, donde un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentra detenido junto a su esposa, Cilia Flores, desde el 3 de enero cuando fue capturado en Caracas.

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Este encuentro diplomático en Estados Unidos marca un precedente inédito en la nueva relación entre la Administración Trump y Caracas, que durante los primeros dos meses de Gobierno interino de Rodríguez, había recibido a distintos altos funcionarios estadounidenses que plantaron las condiciones para retomar los vínculos.

A principios de marzo, el Departamento del Tesoro adelantó una serie de reglamentos para agilizar la presencia de empresas petroleras estadounidenses en Venezuela, así como establecer los límites y mecanismos para la importación de su petróleo.