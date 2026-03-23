Momento exacto del choque entre un avión de Air Canadá y camión de bomberos en aeropuerto

Una grave emergencia se presentó en horas de la noche del domingo, 23 de marzo, del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, luego de que un avión de Air Canada colisionara con un camión de bomberos en plena pista, dejando un saldo fatal de dos personas muertas y varios heridos.

De acuerdo con información divulgada por CNN, citando fuentes policiales, el accidente ocurrió hacia las 11:40 p. m. (hora local) en el aeródromo ubicado en el distrito de Queens. Las víctimas mortales son el piloto y el copiloto de la aeronave, mientras que al menos dos personas que se encontraban en el vehículo de emergencias resultaron lesionadas.

El avión involucrado era un Bombardier CRJ-900, operado por Jazz Aviation bajo el vuelo Air Canada AC8646. Según versiones preliminares, la aeronave se desplazaba por la pista cuando impactó contra un camión de bomberos que atendía otra situación dentro del aeropuerto.

En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales un video captado por cámaras de seguridad que muestra el instante exacto del choque. En las imágenes se observa cómo el avión avanza por la pista y termina colisionando directamente contra el vehículo de emergencias.



En el video también sugiere que el camión de bomberos habría invadido la trayectoria de la aeronave, atravesándose en la zona de circulación justo en el momento en que el avión se aproximaba.

WATCH: New video shows Air Canada flight crashing into rescue truck at New York airport pic.twitter.com/PZcyTSXI15 — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y determinar posibles fallas en los protocolos de seguridad dentro del aeropuerto.