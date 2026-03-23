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Blu Radio  / Mundo  / Momento exacto del choque entre un avión de Air Canadá y camión de bomberos en aeropuerto

Momento exacto del choque entre un avión de Air Canadá y camión de bomberos en aeropuerto

La aeronave se desplazaba por la pista cuando impactó contra un camión de bomberos que atendía otra situación dentro del aeropuerto.

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