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Blu Radio  / Mundo  / Muere el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en los ataques de EEUU e Israel

Muere el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní en los ataques de EEUU e Israel

EL cuerpo militar de élite calificó la muerte de Naini como "un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán", de acuerdo con un comunicado recogido por medios locales.

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