Mujer murió tras caer de una torre de 90 metros mientras intentaba tomarse una selfie

Una jornada de adrenalina y celebración se convirtió en una tragedia desgarradora en Rusia, donde una mujer experimentada en deportes extremos perdió la vida tras caer de una torre de 90 metros.

El fatal desenlace, que fue presenciado por su propio hijo, ocurrió mientras intentaba tomarse una selfie para conmemorar su reciente salto en bungee jumping.

Elizaveta "Liza" Gushchina, una experimentada deportista de 45 años, había completado con éxito un salto desde una antigua torre de caldera en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo, adaptada para actividades de alto riesgo.

Según se supo, su hijo, Nikita, de 23 años, la había acompañado para celebrar su cumpleaños y había sido testigo de su exitoso descenso.

La alegría y la euforia de Liza eran evidentes. Antes de la tragedia, había compartido un video en redes sociales donde se le veía balanceándose en la cuerda elástica, radiante de felicidad y gritando de emoción. "¡Vamos!", se le escucha decir, celebrando la hazaña que acababa de culminar.

Sin embargo, en un giro del destino, la misma plataforma que la había devuelto a salvo a tierra se convirtió en el escenario de su muerte.

Después del exitoso salto, Liza decidió subir nuevamente a la cima de la torre, a casi 90 metros de altura, con la intención de capturar un recuerdo fotográfico de la experiencia.

A pesar de haber subido sin las cuerdas de seguridad necesarias, la mujer se paró en la plataforma y, en un instante de descuido, resbaló y cayó al vacío.

Su hijo, Nikita, quien se encontraba en el lugar, fue testigo del terrible suceso. Un momento de celebración se desvaneció ante sus ojos, dejando un recuerdo imborrable de la pérdida.

La empresa organizadora de los saltos, 23block, emitió un comunicado lamentando el hecho y confirmó que Elizaveta era una "experimentada saltadora y madre de dos hijos". En su pronunciamiento, la compañía la describió como parte de su "equipo deportivo" y aseguró que la tragedia es un "dolor enorme para nosotros".

Tras el incidente, las autoridades rusas, a través de la fiscalía estatal, han iniciado una investigación para esclarecer los hechos. El objetivo principal es determinar si los organizadores de la atracción cumplieron con todas las normativas de seguridad y si se aplicaron los protocolos adecuados para prevenir este tipo de accidentes.