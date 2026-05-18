Mujer murió tras quedar atrapada en fuerte pelea entre dos elefantes

Una tragedia sacudió al campamento de elefantes de Dubare, en el distrito de Kodagu, estado de Karnataka, India, luego de que una turista muriera en medio de una violenta pelea entre dos elefantess durante una actividad turística. El hecho ocurrió en la tarde del domingo 17 de mayo y quedó registrado en videos grabados por varios visitantes que se encontraban en el lugar.

La víctima fue identificada como Jyunesh, una mujer de 33 años oriunda de Chennai, quien había llegado al reconocido campamento para participar en las actividades de interacción con elefantes, entre ellas el tradicional baño de los animales y los recorridos turísticos sobre su lomo.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el accidente ocurrió hacia el mediodía, cuando dos elefantes llamados Marthanda y Kanjan eran guiados hacia el río por sus cuidadores, conocidos como mahouts. En medio del procedimiento, uno de los animales habría rozado accidentalmente al otro, situación que provocó una reacción agresiva y desató un fuerte enfrentamiento entre ambos animales.

El altercado generó momentos de angustia entre los turistas que observaban la actividad. Testigos relataron que las personas comenzaron a correr para ponerse a salvo mientras los cuidadores intentaban controlar a los animales. En medio del caos, la mujer quedó atrapada cerca de los elefantes y sufrió heridas mortales tras ser arrollada y pisoteada.



A tragic event at the Dubare Elephant Camp in Karnataka has yet again brought to light the dangers posed by close encounter wildlife tourism.



A 33-year-old tourist from Chennai met her demise after she got trapped between two elephants during a bathing session at the famous… https://t.co/WnccRVcEem pic.twitter.com/dPh2kK3jJs — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) May 18, 2026

Los mahouts identificados como Gaus y Vijay aseguraron que trataron de separar a los animales y contener la situación, pero la pelea escaló rápidamente y fue imposible evitar la tragedia. Posteriormente, el cuerpo de la turista fue trasladado al hospital gubernamental de Kushalnagar, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

