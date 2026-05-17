Periodista fue atropellada por patrulla mientras transmitía en vivo: todo quedó en video

Una inesperada situación interrumpió una transmisión en directo cuando una reportera fue arrollada por una patrulla policial mientras realizaba un informe frente a una estación de Policía.

El momento quedó registrado en video y generó preocupación entre los televidentes, luego de que la señal del noticiero se cortara de manera abrupta tras el impacto.

La periodista Júlia Cabrero se encontraba haciendo un reporte en las afueras del Distrito Policial 74 de São Gonçalo, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, cuando ocurrió el accidente. Mientras entregaba detalles de la información, una camioneta de la Policía Militar dio reversa al salir del parqueadero del recinto sin percatarse de que la comunicadora estaba ubicada detrás del vehículo.



Vea el video aquí

🚨 Repórter do SBT Rio é atropelada durante transmissão ao vivo



A jornalista do SBT Rio Júlia Cabrero estava na porta da 74ª DP (Alcântara) quando foi atingida por uma viatura da PM que dava marcha a ré



Leia na coluna de @OliveiraFabia_



🤳 SBT Rio/Reprodução pic.twitter.com/Gv1VJFMjEt — Metrópoles (@Metropoles) May 15, 2026

En las imágenes de la transmisión en vivo se observa el instante en que la patrulla golpea a la reportera y la hace caer al suelo. La escena sorprendió tanto al equipo del noticiero como a la audiencia, por lo que la emisión fue suspendida de inmediato mientras se verificaba el estado de salud de la periodista.



Durante varios minutos no hubo información oficial sobre lo sucedido, lo que aumentó la incertidumbre entre quienes seguían el cubrimiento. Sin embargo, poco después, la propia Júlia Cabrero regresó a la pantalla para enviar un mensaje de tranquilidad y confirmar que no había resultado herida de gravedad.

“Fue solo un susto, estoy bien”, señaló la reportera en declaraciones entregadas al portal Splash, donde explicó que el incidente no pasó de un momento angustiante.

Tras el accidente, la Policía Militar de Río de Janeiro emitió un comunicado en el que explicó que el vehículo involucrado cuenta con puntos ciegos que pueden dificultar la visibilidad del conductor al momento de realizar maniobras en reversa.

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El video del momento se difundió rápidamente en redes sociales y generó múltiples reacciones de apoyo hacia la periodista. Muchos usuarios destacaron los riesgos a los que se enfrentan los comunicadores durante sus coberturas y resaltaron la serenidad de Cabrero al retomar la transmisión pocos minutos después del incidente.