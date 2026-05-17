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Video | Dos aviones de combate colisionan en pleno espectáculo aéreo en Idaho, Estados Unidos

En los aviones viajaban cuatro tripulantes que se eyectaron "con éxito" y fueron evaluados por personal médico tras el incidente.

aviones militares de EEUU colisionan en el aire durante un espectáculo aéreo.jpg
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de may, 2026

Dos aviones de combate estadounidenses colisionaron este domingo en la base aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho, durante un espectáculo aéreo, en un accidente que no dejó víctimas mortales.

En un mensaje publicado en Facebook, la base informó de un incidente durante el espectáculo "Gunfighter Skies", que tenía lugar a dos millas (unos tres kilómetros) al noroeste de la base, y detalló que los equipos de emergencia se encuentran en el lugar.

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"Hay una investigación en curso y se divulgarán más detalles a medida que se tenga más información", agregó en la publicación.

Según un comunicado difundido por la base aérea, en los aviones viajaban cuatro tripulantes que se eyectaron "con éxito" y que están siendo evaluados por personal médico.

Dos aviones de combate colisionan en pleno espectáculo aéreo

En imágenes compartidas en redes sociales se aprecia cómo las dos aeronaves colisionan en el aire y se estrellan en el suelo dejando una gran nube de humo, mientras las personas que se encontraban en los aviones despliegan sus paracaídas.

Los vehículos involucrados en el siniestro son dos aviones EA18-G de la Armada de Estados Unidos, adscritos al Escuadrón de Ataque Electrónico (VAQ) 129 con base en Whidbey Island (Washington).

La base, conocida como los 'Gunfighters' y que sirve como sede del Ala de Combate 366 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, anunció además que sus instalaciones permanecerían cerradas por el accidente hasta nuevo aviso.

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