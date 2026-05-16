Niño salió ileso tras persecución policial: su madre volcó el carro al huir sin licencia

Muchas veces, el miedo a una sanción o a enfrentar a la autoridad lleva a algunas personas a tomar decisiones impulsivas. Conductores sin licencia, con documentos vencidos o en situaciones irregulares pueden optar por huir de la policía, creyendo que así evitarán consecuencias legales.

Sin embargo, este tipo de reacciones suele agravar la situación y, en casos extremos, poner vidas en riesgo.

Ese fue precisamente el escenario que se vivió en Arkansas, Estados Unidos, donde una mujer protagonizó una peligrosa persecución policial mientras transportaba a su hijo.

El hecho terminó en un accidente que, por fortuna, no dejó víctimas fatales, pero sí terribles daños al vehículo implicado.



Niño resultó ileso tras volcarse el auto donde huía su madre

Un niño resultó ileso luego de que el vehículo en el que viajaba junto a su madre se volcara durante la huida. La mujer intentó escapar de la policía y perdió el control del automóvil, desencadenando el siniestro.



El video compartido en redes sociales muestra el momento en que un oficial persigue a una mujer que conducía un automóvil rojo. Durante la persecución, el policía golpea el vehículo por la parte trasera, pero la conductora acelera y pierde el control.

El carro se desvió hacia el lado izquierdo de la vía y, al intentar regresar al carril, impactó contra lo que sería un buzón de correo. Después cruza nuevamente la carretera y, tras un movimiento brusco del volante, el vehículo terminó volcándose.

Segundos más tarde, se observa al niño salir del automóvil visiblemente asustado, sin uno de sus zapatos, mientras corre hacia el oficial. Poco después, la mujer también logra salir del carro y se dirige hacia el menor aparentemente afectada por el accidente.

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Tras el accidente, un oficial confrontó a la conductora con evidente indignación por lo ocurrido y luego de conocer por qué huía la mujer le dijo: “¿Huiste de mí porque no tienes licencia?, casi matas a tu hijo, es la cosa más estúpida que has hecho en tu vida”, le reclamó el agente, indicando la gravedad de la decisión tomada.