Repartidores salvaron a un niño que era arrastrado por una fuerte corriente de agua: quedó en video

En medio de intensas lluvias, varios transeúntes que pasaban por una calle donde el agua sobrepasaba las rodillas y la corriente amenazaba con llevarse todo a su paso, miraban detenidamente cómo cruzar con seguridad.

Pero fueron sorprendidos por un niño que pasaba en bicicleta y fue arrastrado por la corriente.

El hecho ocurrió en una ciudad en China, allí un acto de valentía llamó la atención de los espectadores por la rápida reacción de varios ciudadanos.

El niño que fue sorprendido por la fuerte corriente de agua, que se formó repentinamente debido a las precipitaciones, continuaba luchando para salir del agua.



Según videos difundidos en redes sociales, el menor no logró mantener la fuerza necesaria para controlar la bicicleta ante el aumento del caudal, por lo que terminó siendo arrastrado por la corriente que corría con intensidad a lo largo de la vía.

La situación generó un momento de alto riesgo, ya que el niño era empujado sin control por el agua. Ante esta escena, cinco repartidores de comida que se encontraban en la zona actuaron de inmediato.

Sin dudarlo, dejaron de lado sus actividades y corrieron hacia la corriente para auxiliar al menor. Coordinando esfuerzos, lograron acercarse y rescatarlo, evitando que fuera arrastrado a una zona más peligrosa, pues más adelante la vía se inclinaba en descenso.

Publicidad

El video también muestra a un motociclista pasando justo al lado del niño segundos antes de perder la batalla con la corriente de agua, el sujeto siguió su curso sin percatarse de que el menor fue arrastrado.



Momento exacto donde el niño es arrastrado por la corrientede agua