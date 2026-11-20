El presidente Nayib Bukele presentó su solicitud de inscripción para las elecciones del 28 de febrero de 2027, en las que buscará un tercer periodo consecutivo amparado en la reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó este jueves ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su solicitud de inscripción como candidato presidencial del partido Nuevas Ideas para las elecciones del 28 de febrero de 2027. Lo acompañó el vicepresidente Félix Ulloa, quien repite como compañero de fórmula.

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Con este paso, Bukele busca un tercer mandato consecutivo, luego de que meses atrás ganara la candidatura presidencial de su partido para las elecciones de 2027. La entrega de documentos no equivale a una inscripción definitiva: el TSE debe revisar el expediente y emitir una resolución en los próximos días.

Qué cambió en la Constitución de El Salvador para permitir el tercer mandato

La candidatura es posible gracias a la reforma constitucional aprobada en julio de 2025 por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. Los cambios habilitaron la reelección presidencial indefinida, ampliaron el periodo presidencial de cinco a seis años, eliminaron la segunda vuelta y adelantaron los comicios a 2027.



Bukele ya había llegado a un segundo mandato en 2024, cuando se declaró ganador con más del 85 % de los votos gracias a una interpretación de la Sala de lo Constitucional, pese a que la Carta Magna vigente entonces prohibía la reelección inmediata.

La reforma divide opiniones. Sus simpatizantes la ven como la oportunidad de profundizar su modelo de gobierno, mientras que sus críticos advierten sobre la erosión de los contrapesos democráticos. El propio mandatario ha salido a defender la reelección indefinida en El Salvador frente a organizaciones que comparan al país con Venezuela y Nicaragua. Además, abogados constitucionalistas pidieron al TSE rechazar la inscripción por considerarla contraria a la Constitución.

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Lo que dijo Bukele tras presentar su candidatura

Tras el trámite, el mandatario defendió la continuidad de su proyecto político: “Nosotros estamos arreglando paso a paso todas las cosas y lo que queremos es no parar de seguir arreglando todo nuestro país”.

Seguridad y popularidad, la base del proyecto de Bukele

La gestión de Bukele se ha caracterizado por una política de mano dura contra las pandillas, sostenida en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esa ofensiva ha sido clave para mantener altos niveles de aprobación, que según diversos sondeos superan el 80 %, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones masivas y la suspensión de garantías constitucionales.

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Para analistas internacionales, el fenómeno Bukele no se explica solo por su estrategia de seguridad, sino también por una comunicación política eficaz que conecta con sectores históricamente desatendidos.

Elecciones en El Salvador 2027: Bukele llega como favorito

Bukele parte como claro favorito en la carrera presidencial, ante la debilidad de los partidos tradicionales y la falta de figuras opositoras capaces de capitalizar el descontento. El proceso será observado de cerca por organismos internacionales, que siguen la evolución de la democracia salvadoreña y la concentración de poder en el Ejecutivo.

La presentación de la candidatura marca el arranque formal de una campaña que, previsiblemente, girará en torno a los resultados en seguridad y a la promesa de profundizar las transformaciones iniciadas en 2019.