Delgado: así se vio a Nicolás Maduro en audiencia en Nueva York

El presidente depuesto venezolano Nicolás Maduro apareció delgado pero con buen aspecto durante su comparecencia de este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York, donde acudió vestido con un mono de color caqui, de manga corta, y junto a su esposa, Cilia Flores, para una audiencia de seguimiento de su proceso.

Maduro, que saludó antes de entrar en la sala y siguió la vista junto a sus abogados, mantiene su característico bigote y caminó con normalidad, sin mostrar dificultades de movilidad ni cojera como en audiencias previas, constató EFE.

#ÚltimaHora | El juez Alvin Hellerstein fijó el 1 de junio de 2027 como la fecha de inicio del juicio contra Nicolás Maduro, tras una breve audiencia celebrada este 22 de julio en una corte federal de Nueva York. https://t.co/LaUecWuEXg — N+ UNIVISION (@nmasunivision) July 22, 2026

Durante los 18 minutos que duró la vista se tocó repetidamente los auriculares y siguió la sesión junto a sus abogados.

A su lado, Cilia Flores también mostró una apariencia más saludable. Llegó detrás, con una coleta, gafas y el mismo mono de preso de color caqui que Maduro.



Maduro saludó antes de entrar en la sala y siguió la vista junto a sus abogados. Al finalizar la sesión, conversó con su defensa antes de abandonar el tribunal.

Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un escrito en el que propusieron al magistrado un calendario con dos rondas de mociones previas al juicio y situaron el comienzo del proceso en junio de 2027, cronograma que aceptó hoy el juez.

La defensa prevé presentar una primera batería de mociones antes de que concluya la entrega de pruebas, entre ellas un argumento de inmunidad para Maduro como jefe de Estado de Venezuela en el momento de su detención.

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Según expuso Barry Pollack, uno de los abogados de Maduro, de ser aceptada el mandatario no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que se incluirán otras pruebas.

La Fiscalía, por su parte, prevé completar la mayor parte de la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre.

Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York.