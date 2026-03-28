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Blu Radio  / Mundo  / Nicolás Maduro y Cilia Flores reaparecen con mensaje tras su captura por Estados Unidos

Nicolás Maduro y Cilia Flores reaparecen con mensaje tras su captura por Estados Unidos

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Se conocen las primeras imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, en el cuartel de la DEA
Se conocen las primeras imágenes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, en el cuartel de la DEA
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de mar, 2026

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