Niño cayó desde la ventana de un segundo piso en Giza: hombre con buenos reflejos lo rescató

La vida puede cambiar en cuestión de segundos, especialmente cuando se trata de accidentes que ocurren de manera inesperada. Un descuido o una caída pueden poner a una persona en una situación de extremo peligro, pero en ocasiones también aparecen reacciones rápidas que pueden evitar una tragedia.

Hombre atrapó a niño que cayó desde un segundo piso

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Un hecho ocurrido en Giza, al norte de Egipto, quedó registrado en video por la particular reacción de un hombre que se encontraba en la calle cuando un niño cayó desde la ventana de un segundo piso.

Durante la caída, el menor chocó contra un tendedero que se encontraba en el recorrido. Este elemento habría amortiguado el descenso y retrasado por unos instantes el impacto contra el suelo.



Ese breve momento permitió que el hombre que estaba en la calle reaccionara rápidamente y lograra atrapar al niño antes de que cayera directamente al piso.

La situación fue compartida en redes sociales, donde la reacción del hombre llamó la atención de los usuarios debido a la rapidez con la que logró actuar ante la emergencia.

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Luego de ello, el hombre cargó en sus brazos al niño que estaba visiblemente afectado por lo ocurrido. el rescatista se movió en diferentes direcciones pues no sabía qué hacer con el menor.

🇪🇬🦸‍♂️ ¡El hombre con los mejores reflejos en Egipto!



😱 Un niño cayó desde la ventana de un segundo piso en Giza (norte). Durante su descenso, se golpeó con un tendedero, que amortiguó y postergó la caída, dándole tiempo a un hombre que se encontraba en la calle para poder… pic.twitter.com/6BwGMHyn36 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 7, 2026

¿Por qué se debe supervisar siempre a los niños pequeños?

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Los niños, especialmente cuando son muy pequeños, pueden acercarse a lugares peligrosos sin dimensionar las consecuencias. Una ventana, un balcón, una escalera o incluso un objeto cotidiano pueden representar un riesgo si no cuentan con la supervisión adecuada.

Por eso, los adultos responsables deben mantener una vigilancia constante y procurar que los espacios donde permanecen los menores tengan medidas de seguridad que reduzcan el riesgo de caídas y otros accidentes.

