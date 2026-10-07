Descubrió a su papá con la amante en el cine y todo quedó en video: "Explícale a mi mamá"

Una joven protagonizó una fuerte escena familiar después de encontrarse inesperadamente con su padre en compañía de otra mujer. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó en una confrontación pública que quedó registrada en video y posteriormente se difundió en redes sociales.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de un cine ubicado en Plaza Esfera, en Querétaro, México. La joven habría descubierto allí a su papá junto a quien sería su amante y, visiblemente molesta, decidió reclamarle por lo que consideró una traición hacia su madre.

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En las imágenes se observa a la joven enfrentando directamente al hombre mientras le exige explicaciones por sus encuentros a escondidas. La situación generó tensión entre las personas involucradas y llamó la atención de quienes se encontraban cerca del lugar.

La discusión subió de tono cuando la mujer que acompañaba al hombre intentó intervenir y le pidió a la joven que bajara la voz. Lejos de detener el reclamo, la respuesta de la joven fue contundente y dejó claro que no estaba dispuesta a guardar silencio sobre lo que acababa de descubrir.



¡No me voy a callar y no me agarres! ¿Por qué están viniendo a escondidas de mi mamá? ¡Es mi mamá! O sea, ¿por qué no entiendes? se escucha decir a la joven en el video

DESILUSIÓN: Descubrió a su papa siendo infiel a su mama en el cine .En el video se observa cómo la joven se acerca al hombre y le reclama, mientras otra mujer interviene durante el momento. PASÓ EN MÉXICO pic.twitter.com/DNcZzmWzwI — Juan Domingo Underwood (@Ojo_Kritico) October 4, 2026

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Su reacción dejó en evidencia el enojo que le produjo descubrir que su padre presuntamente se encontraba con otra mujer sin que su madre tuviera conocimiento de la situación. El reclamo estuvo centrado especialmente en el hecho de que, según sus palabras, los encuentros se estarían produciendo a escondidas.

El video posteriormente comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios de usuarios que reaccionaron tanto a la confrontación como a la manera en que la joven decidió enfrentar a su padre.