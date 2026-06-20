Niño cayó en una fosa de cocodrilos; el hombre que presuntamente lo empujó se encuentra en libertad

Un niño de tres años se encuentra hospitalizado en estado crítico, pero estable, después de caer al recinto de cocodrilos de un zoológico en Reino Unido. El hecho ocurrió en la granja y zoológico Johnsons of Old Hurst, ubicado en Cambridgeshire, y llevó a las autoridades a abrir una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos en dicho lugar.

El caso generó preocupación entre visitantes y habitantes de la zona, luego de que el personal del zoológico tuviera que intervenir para sacar al menor del espacio donde se encontraban los reptiles. Aunque inicialmente se informó sobre un posible ataque de animales, la Policía de Cambridgeshire continúa recopilando pruebas para determinar qué ocurrió realmente.

Niño fue herido al caer en recinto de cocodrilos

De acuerdo con las autoridades, el menor sufrió heridas graves mientras permanecía dentro del área de cocodrilos y fue atendido en el lugar antes de ser trasladado al Hospital Addenbrooke, en Cambridge.



La investigación busca aclarar varios puntos:



Cuánto tiempo estuvo el niño dentro del recinto.

Si llegó a ser atacado directamente por los cocodrilos.

Cómo logró ingresar al espacio donde estaban los animales.

El zoológico informó que la Casa Tropical, donde se encontraba el foso de cocodrilos, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso como medida preventiva y por respeto a la familia del menor.

“Todos nuestros pensamientos y oraciones están con el niño y su familia”, indicó el establecimiento en un comunicado publicado tras el incidente.

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Hombre acusado por empujar al niño está libre

Durante la investigación, un hombre de 30 años fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato por presuntamente haber empujado al niño hacia el recinto. Sin embargo, la Policía confirmó que fue dejado en libertad bajo fianza mientras continúan las indagaciones.

Las autoridades explicaron que el hombre no tendría relación con el menor y señalaron que no se encontraba en condiciones de ser interrogado en el momento de su captura.

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“Continuamos tratando de esclarecer las circunstancias que rodean este lamentable incidente”, explicó la inspectora Verity McCann, quien indicó que agentes especializados acompañan a la familia del niño durante el proceso. Además, la Policía pidió evitar especulaciones en redes sociales mientras avanza la investigación.

Zona de cocodrilos cerró por investigaciones

El incidente ocurrió el jueves sobre la 1:30 de la tarde, cuando los servicios de emergencia fueron alertados sobre un menor que había terminado al interior del recinto de reptiles.

Un equipo médico especializado llegó al lugar para brindar atención inicial antes del traslado al hospital. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si los cocodrilos fueron responsables de las lesiones del niño.

Mientras avanza el proceso, el zoológico mantiene cerrada la zona afectada y las autoridades continúan entrevistando a las personas que estaban presentes.