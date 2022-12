Niño murió tras permanecer 11 horas encerrado en vehículo escolar

Las autoridades de la ciudad de Orlando (centro de Florida, EE.UU.) presentarán cargos criminales contra una conductora de transporte escolar que olvidó dentro de una camioneta a un niño de tres años, el cual murió, informaron medios locales.



El niño, Myles Hill, fue hallado muerto este lunes por la noche en el interior de una camioneta del jardín de infancia Little Miracle Academy, después de que su abuela alarmada porque el niño no fue traído de regreso a casa llamó a la guardería y a la línea de emergencia 911.



Las autoridades probablemente presentarán cargos criminales contra la conductora de la camioneta, cuyo nombre no ha sido divulgado, por la muerte del niño, que permaneció dentro del vehículo unas once horas, señaló el diario Orlando Sentinel.



La conductora recogió al niño en la casa de su abuela en la mañana del lunes, pero no se percató de que el menor todavía se hallaba en el interior del vehículo cuando dejó al resto de los niños en la entrada de la guardería infantil.



A continuación, la mujer condujo la camioneta en dirección a otra ubicación de este centro en la ciudad, donde estacionó para el resto del día.



"Esta es una absoluta tragedia que podía haber sido prevenida", dijo el jefe de la Policía de Orlando, John Mina, quien no comentó los cargos que se presentarán contra la empleada de la guardería, quien se halla bajo un fuerte impacto emocional.



Desde 1991 más de 700 niños han muerto en EE.UU. de hipertermia (golpe de calor) u otros problemas de salud a consecuencia de que fueron olvidados en vehículos, según organizaciones especializadas en prevenir estos accidentes.



La organización Kids and Cars indica en su web que entre 2010 y 2016 un 30 % de los menores de 15 años fallecidos en EE.UU. en accidentes automovilísticos no relacionados con el tráfico había sido abandonado en el interior de vehículos.



