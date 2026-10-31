“No participamos en los preparativos que hizo”: Marco Rubio sobre huída de Bolsonaro de Brasil

En el marco de la clausura de la reunión de ministros de Exteriores del G20, en Atlanta, Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, negó que el Gobierno estadounidense hubiera facilitado la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, tras su derrota en las elecciones presidenciales.

“No participamos en ninguno de los preparativos que hizo para salir. Al menos, el Gobierno estadounidense no estuvo involucrado directamente en ninguno de esos movimientos”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

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Rubio señaló que la única intervención del presidente Donald Trump fue autorizar su ingreso a Estados Unidos, teniendo en cuenta que Bolsonaro ya contaba con una visa para ese país.

Sin embargo, de acuerdo con The New York Times, uno de los asesores del Gobierno de Trump habría gestionado el avión privado en el que viajaban el excandidato presidencial, su esposa y sus dos hijas.



Durante el encuentro ministerial, Rubio también sostuvo una reunión con el canciller brasileño, Mauro Vieira. El funcionario estadounidense confirmó que ambos dialogaron y manifestó su expectativa de coincidir nuevamente con su homólogo durante el próximo foro del G7.

El Secretario de Estados Unidos Marco Rubio negó en medio de la clausura de la reunión de ministros de exteriores de la G20, que el gobierno estadounidense haya facilitado la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil. Además aseguro el encargado de la diplomacia estadounidense que lo… pic.twitter.com/lIjvryHGiE — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 31, 2026