"Nos dijimos: probemos suerte nosotros también": así comenzó el éxodo hacia Ceuta

Cuando Fátima Zahra escuchó que la frontera con España estaba abierta, decidió probar suerte. Rumores difundidos por redes sociales empujaron a miles de marroquíes como ella a dirigirse en masa a Fnideq, la ciudad que linda con el enclave español de Ceuta.

Unos 60.000 migrantes cruzaron en los últimos días la frontera entre Marruecos y Ceuta, afirmó este viernes Juan Vivas, el presidente de esta ciudad española en el norte de África de apenas 80.000 habitantes.

El viernes por la mañana, la desolación reinaba en la plaza donde por la noche se reunieron miles de personas con la ambición de alcanzar la ciudad, la única frontera terrestre europea con África junto al cercano enclave español de Melilla.

Una contundente intervención de las fuerzas del orden expulsó a los jóvenes hacia las colinas que dominan la zona fronteriza.



Al amanecer, la policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para repeler a los candidatos a la salida, que respondían lanzando piedras, a menudo con la ayuda de hondas, vio un periodista de la AFP.

Se desataron incendios que arrasaron decenas de vehículos, en particular taxis informales con los que estas personas habían llegado el día anterior desde ciudades tan lejanas como Marrakech, a más de 600 km por carretera.

¿Cómo comenzó este flujo? Es difícil identificar el elemento desencadenante, pero varias personas entrevistadas por la AFP mencionaron rumores sobre la apertura de las fronteras y una gran cantidad de publicaciones en redes sociales o en plataformas muy utilizadas por los jóvenes, como Discord.

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"Probemos suerte"

Fátima Zahra estaba trabajando en Tánger, una gran ciudad industrial y portuaria a unos 70 km, cuando unos amigos le dijeron que el puesto fronterizo con Ceuta estaba abierto.

"En ese momento, les dije a los que estaban conmigo que íbamos a ir allí para trabajar", explicó. La joven marroquí dijo que quería marcharse porque trabaja "en condiciones espantosas".

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"Nos dijimos: probemos suerte nosotros también".

Pero a diferencia de las decenas de miles de personas que lograron entrar a Ceuta, Fátima Zahra y otros marroquíes fueron rechazados.

Migrantes de Marruecos intentando ingresar a Ceuta Foto: AFP

Karim, otro candidato frustrado, confirmó que mucha gente "estaba en su trabajo y de repente oyó decir que las fronteras estaban abiertas, que unos jóvenes habían entrado y todo el mundo acabó aquí".

La televisión local española El Faro difundió imágenes en las que se veía a jóvenes, entre ellos una adolescente, haciendo la V de la victoria después de haber pasado a España.

Las redes sociales difundieron ampliamente imágenes que mostraban a jóvenes adolescentes entrando en Ceuta, a veces solo con bañador y chanclas.

"Morir ante mis ojos"

Abdelhakim recorrió "14 km a pie por las montañas" hasta las puertas de Ceuta, también impulsado por el rumor de que la frontera estaba abierta.

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"Nos dijeron de pasar por el mar. Pero me encontré completamente sumergido y vi a dos jóvenes (...) morir ante mis ojos", dijo. "Entonces retrocedí y me recordé que tenía dos hijos".

Las autoridades españoles señalaron que al menos 34 migrantes fallecieron en su intento de acceder a Ceuta. También afirmaron que al menos 25.000 migrantes habían vuelto a territorio marroquí.

La crisis estalla en un momento simbólico en Marruecos, en medio de la Fiesta del Trono, que conmemora la ascensión al poder del rey Mohamed VI en 1999.

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El monarca tiene previsto presidir el viernes una tradicional ceremonia de juramento de lealtad en su palacio de Tetuán, a unos 30 km de Fnideq.