Noticias Caracol también quedó afectado por terremos en Venezuela: así quedó la sede

Avanzan las labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras los fuertes terremotos que se produjeron el pasado miércoles en el norte del país que, hasta ahora, dejan más de 1.000 muertos y varios desaparecidos, que mantienen en alerta a las autoridades durante esta emergencia.

Este hecho también afectó al equipo de Noticias Caracol, no solo porque parte de su sede quedó totalmente destruida, sino porque una de sus corresponsales pide ayuda para hallar dos primas que fueron reportadas como desaparecidas tras los dos terremetos del pasado miércoles.

"No paren la búsqueda porque tenemos la esperanza de que aparezcan. Sé que es difícil, pero los milagros existen!”, dijo la periodista, que ha compartido la imagen de una de ellas. Su otra familiar tiene síndrome de Down, indicó. Se trata de Julieta y Jeanette Escalada Terrero.

Asimismo, en un reporte hecho por ella, se ve cómo las instalaciones de Noticias Caracol en Venezuela quedaron con graves afectaciones y casi destruidas, desde equipo hasta parte de la infraestructura que no aguantó la magnitud de este fenómeno.



"Este doble terremoto que no lo habíamos sentido en este país en los últimos dos siglos, fueron largos, un minuto completo (...) No estábamos acá, pero si hubiésemos estado acá cuando se cayó la pared, si ven ustedes, acá estaba el logo, pero no quedó nada. Debemos decir que cómo nuestro que usábamos para usar el contacto con el noticiero en vivo, donde comíamos, el baño y cómo todo quedó totalmente destruido. Son cosas materiales que se recuperan", dijo.

Según un estimado de la ONU, hay más de 50.000 personas desaparecidas. Ciudadanos que se han agolpado para ayudar a los damnificados han creado sitios web para que la gente puede localizar a sus allegados.