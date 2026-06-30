Colombia despacha 646 kilos de ayuda médica para víctimas del terremoto en Venezuela

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció el envío de ayuda humanitaria a Venezuela como respuesta al terremoto que afectó a ese país. La cartera informó que realizó la donación de 646 kilogramos de medicamentos e insumos médicos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias venezolanas y apoyar la atención de las personas afectadas por la emergencia.

El cargamento está compuesto por medicamentos esenciales para la atención inicial de pacientes lesionados, entre ellos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, soluciones para hidratación y otros medicamentos de soporte. Además, incluye dispositivos médico-quirúrgicos para la curación de heridas y el manejo del trauma, insumos para procedimientos clínicos y elementos de bioseguridad y protección, priorizados de acuerdo con las necesidades propias de este tipo de emergencia.

Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos. MIGUEL MEDINA/AFP

De manera paralela, el Ministerio informó que adelanta la organización de las manifestaciones de voluntariado del talento humano en salud, así como la recepción de donaciones de medicamentos e insumos médicos provenientes de entidades públicas, privadas, organizaciones y ciudadanos, con el propósito de fortalecer la respuesta humanitaria.

La cartera de Salud indicó que las personas e instituciones interesadas en sumarse a esta misión podrán enviar sus manifestaciones de apoyo al correo electrónico emergencias@minsalud.gov.co, donde se realizará la evaluación, priorización y articulación de las ayudas en coordinación con las entidades competentes.