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Sube a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por doble terremoto en Venezuela

Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros.

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Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de millas de desaparecidos.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.943 y la de heridos a 10.571, informó este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que también 6.461 personas han sido rescatadas. Asimismo, añadió que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre.

"Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros", pidió.

VENEZUELA-EARTHQUAKE
Esta vista aérea muestra edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montículos de hormigón en busca de supervivientes de los sismos que azotaron Venezuela hace más de tres días, dejando cerca de 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos.
MIGUEL MEDINA/AFP

En este contexto, informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 "colapsaron de forma total". Además, dijo, se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores.

Tras los terremotos del pasado miércoles, se han registrado 689 réplicas, indicó el presidente del Parlamento.

Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

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Los sismos de hace seis días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

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