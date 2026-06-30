Médicos caleños instalan hospital móvil en La Guaira, Venezuela, para atender víctimas del terremoto

A una de las zonas más afectadas en Venezuela por los terremotos llegó un grupo de médicos especialistas provenientes de Cali, para atender atención humanitaria a las víctimas de los sismos, que han sido rescatadas en medio de los escombros.

El equipo se encuentra en el estado de La Guaira, que es la zona con mayor devastación por los terremotos, ahí han instalado un hospital móvil en el que brindan atención de urgencia a aquellas personas que van siendo encontradas por los organismos de socorro, y si se requiere hacer alguna intervención quirúrgica, también se procede con esa labor..

Esta misión médica está siendo liderada por el doctor Laureano Quintero, director científico de la Fundación Salamandra, quien es médico especializado en Cirugía de trauma y emergencias Health Coach Nutrición, quien ha sido parte de misiónes humanitarias en múltiples emergencias ocurridas en el continente, en las últimas dos décadas.

"Seguimos trabajando con todos los equipos de emergencia haciendo los mejores enlaces posibles. Hemos organizado un equipo de apoyo al apoyo, para estar atentos a cualquier situación de rescatistas, de cualquier parte del mundo que estén acá y que podamos ayudar. Igualmente estamos organizando entrega de dotaciones para algunos hospitales. La atención hospitalaria sigue con un gran volumen de pacientes y necesidad de recursos. Estaremos entregando también dispositivos y elementos que puedan ser muy útiles. Seguimos adelante enlazados con mucha gente de mucha solidaridad que está viniendo de muchas partes del planeta", indicó el doctor Quintero.



El equipo está conformado por cerca de 30 personas, principalmente médicos especialistas en atención a traumas y paramédicos, quienes se encargan de atender a los sobrevivientes rescatados, y también apoyan las labores de búsqueda de otros organismos de socorro que se encuentran en la zona.

"Tenemos ortopedistas, médicos para el área de pediatría, cirujanos de emergencia y paramédicos, también equipo de enfermería y dotaciones amplias para poder hacer intervenciones, incluso de carácter avanzado. Esto nos permite una idoneidad bastante fuerte de trabajo y esperamos seguir brindando todo lo que la gente necesita", señaló el líder de la misión médica caleña.

Los profesionales cuentan con todo el equipamiento necesario no sólo para el desarrollo de su labor médica, sino también para respaldar al resto de misión humanitaria de Venezuela y otros paises que se encuentran en las áreas afectadas.

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"El mayor reto que tenemos es la carrera contra el tiempo, la esperanza, así sea poca ya en estos momentos de conseguir más gente que esté viva y los que han podido salir adelante, brindar la mejor atención hospitalaria, lo cual es muy complejo dada la gran cantidad de pacientes", finalizó Quintero.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que este equipo atiende emergencias por desastres naturales, el año pasado, llegó hasta el departamento de Córdoba para atender a las familias afectadas por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias y el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge.

En lo relacionado a la atención a terremotos, también han brindado apoyo a diferentes países como México, Chile, Ecuador y el devastador sismo de Haití ocurrido en el 2010. En Colombia, su principal intervención fue en el terremoto del Eje Cafetero, que destruyó gran parte de la ciudad de Armenia en el año 1999.